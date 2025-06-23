Губернатор Кузбасса Илья Середюк побывал с рабочим визитом на заводе «Белкоммунмаш» («БКМ Холдинг») и встретился с руководством предприятия. «Белкоммунмаш» является одним из крупнейших производителей электротранспорта в Республике Беларусь.

«В первую очередь, нас интересуют трамваи. Мы обновили в Кузбассе инфраструктуру для этого вида транспорта и сейчас готовимся менять подвижной состав. Вагоны выбираем не просто по ценовому признаку. Важно увидеть каждый этап производства, проговорить с машиностроителями особенности комплектации трамваев для нашего климата», — отметил Илья Середюк.

На заводе губернатор ознакомился с производственными процессами и образцами продукции — электробусами троллейбусами, трамваями, грузовыми электромобилями.

Представители предприятия продемонстрировали новые модели низкопольных троллейбусов, запущенных в производство в прошлом году. Завод выпускает до 300 единиц техники ежегодно, обеспечивая полный цикл производства и гарантийное обслуживание.