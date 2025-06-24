Курсанты Кузбасского института ФСИН России посетили торжественный прием Президента Российской Федерации

23 июня в Георгиевском зале Кремлевского дворца Владимир Путин встретился с лучшими выпускниками образовательных организаций и высших военных учебных заведений Минобороны, МВД, МЧС, СВР, ФСБ, ФСО, Росгвардии, Следственного комитета и ФСИН России.

– Нам вместе предстоит продолжать работу по совершенствованию Вооруженных Сил, повышению эффективности всех структур, отвечающих за безопасность страны. Уверен, что вы будете выполнять свои обязанности ответственно и с высокой самоотдачей, верно и преданно служить России и нашему народу. Желаю вам и всем выпускникам 2025 года успехов, здоровья и благополучия вашим наставникам, родным и близким, – поздравил выпускников Владимир Путин.

В состав приглашенной на президентский прием делегации, которую возглавил директор ФСИН России генерал внутренней службы Российской Федерации Аркадий Гостев, вошли 20 выпускников из Академии ФСИН России, Владимирского и Самарского юридических институтов, Вологодского института права и экономики, Воронежского, Кузбасского, Пермского институтов и Псковского филиала Университета ФСИН России.

Среди них – курсанты единственного, расположенного за Уралом, вуза ведомства – Кузбасского института ФСИН России. Курсанты 5 курса Данил Болдин и Джамал Таксанов за плечами которых не только достойные показатели в учебе, но и активное участие в жизни института, достижения в научно-исследовательской деятельности и волонтерском движении.

По словам наших курсантов, они благодарны Федеральной службе исполнения наказаний за возможность побывать в Кремле на встрече с Президентом Российской Федерации, и надеются, что это событие станет стартом для новых свершений в их службе и жизни.

Фото: пресс-служба Кузбасского института ФСИН России.