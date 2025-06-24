В преддверии знаменательной даты — 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Оргкомитет Ежегодной Всероссийской патриотической акции «Улицы в лицах» при поддержке Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и Министерства иностранных дел Российской Федерации запустил масштабный международный танцевальный флешмоб «Эхо Побед». Запуск состоялся 27 апреля 2025 года в усадьбе Гребнево под знаменитую песню «Синий платочек».

С приветствием Министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова к организаторам и участникам первого международного танцевального флешмоба «Эхо Побед» обратился Заместитель директора Департамента многостороннего сотрудничества по правам человека

Голосами танцевального флешмоба в сопровождении образцовопоказательного оркестра войск национальной гвардии РФ под руководством начальника оркестра Народного артиста Республики Башкортостан полковника Азата Шахмухаметова стали Заслуженная артистка Российской Федерации, народная артистка Республики Дагестан Жасмин и лауреат всероссийских и международных конкурсов в области исполнительского искусства Харитон Руденко.