С начала года более 70 работников кузбасских предприятий-участников федерального проекта «Производительность труда», входящего в состав нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», прошли обучение на «Фабрике процессов». На занятиях моделировали производственные ситуации и отрабатывали методики применения инструментов бережливого производства.

«Полученные на тренингах практические навыки участники применяют на своем рабочем месте, а также делятся знаниями с коллегами. Это помогает минимизировать себестоимость продукции и увеличить прибыль кузбасских предприятий за счет повышения производительности труда. По итогам работы на пилотных площадках предприятий время протекания процессов снижается на 26%, выработка увеличивается на 59%, а незавершенное производство становится меньше в среднем на 22%», — отметила заместитель председателя правительства Кузбасса – министр экономического развития Елена Галеева.

На учебной производственной площадке сотрудники кузбасских предприятий под руководством экспертов Регионального центра компетенций изготавливали пульты управления регулятора давления газа. Это типовая модель оборудования, на которой проще всего показать применение бережливых технологий. Такая методика применяется во всех регионах России — участниках федерального проекта «Производительность труда». Участники тренингов на примере газового пульта узнают, как снизить время протекания процесса не менее чем в два раза, убрать в работе лишние действия и при этом выпустить максимальное количество продукции с максимально прибылью и минимальной себестоимостью.

Первые учебные центры «Фабрики процессов» для изучения основ бережливого производства были открыты в Кузбассе 4 года назад. За это время было проведено 65 тренингов, обучение прошли свыше 1 000 работников предприятий региона. Участники федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» проходят обучение бесплатно.

Напомним, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» является продолжением нацпроекта «Производительность труда», реализованного в 2019 – 2024 годах. Он направлен на создание условий для ежегодного прироста производительности труда в стране и формирование современной производственной культуры. Оставить заявку на участие можно на ИТ-платформе производительность.рф.