«Динотерра» пройдет с 27 по 29 июня в деревне Шестаково Чебулинского округа. Посетителей ждет множество различных тематических локаций, таких как археологический комплекс, музей под открытым небом, города мастеров, первобытная деревня и многие другие. На протяжении всего фестиваля будет проходить интеллектуально-развлекательный квест «Эпохальные игры разума», победителей которого ждут ценные призы.

Также в программе фестиваля – Кубок ЮМОРского периода КВН, танцевальный дино-флешмоб на несколько тысяч участников, театрализованное Диношествие, Динотерра-кросс, лазерно-световое шоу и ночная лекция на раскопе.

«В этом году мы сделали фестиваль более динамичным, чтобы гости смогли принять участие в максимальном количестве площадок. «Динотерра» стала неотъемлемой частью календаря событий, ее с нетерпением ждут не только жители Кузбасса, но и гости из разных уголков страны», – подчеркнула министр туризма Кузбасса Елена Латышенко.

Еще одним ярким событием «Динотерры» станут концерты известных музыкантов – Александра Пушного, легендарной рок-группы «Чиж & Co», а также Вани Дмитриенко.

Возрастное ограничение: 6+.

Фото: пресс-служба АПК