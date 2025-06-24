Премия стартовала 12 апреля в Национальном центре «Россия», в рамках презентации нацпроекта «Молодежь и дети». На участие в пятом сезоне уже поступило более 38 тысяч проектов из 130 стран мира. Прием заявок продлен до 30 июня на сайте премия.мывместе.рф

«Пять лет назад, в 2020 году, во время пандемии коронавируса, появился проект #МЫВМЕСТЕ для помощи тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, остался один на один с невиданной и неизвестной угрозой. С тех пор когда где-то беда, волонтеры проекта #МЫВМЕСТЕ делают шаг вперед, помогают людям. Сейчас это – помощь в ликвидации ЧС в Черном море, тушение лесных пожаров в Забайкалье и конечно – поддержка участников СВО и их семей, помощь приграничью. Международная Премия #МЫВМЕСТЕ призвана как раз найти тех самых лидеров социальных изменений, кто берет ответственность за других, за решение проблем. Не только в России, но и во всем мире», — отметил председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

Международная Премия #МЫВМЕСТЕ развивается по российскому и международному треку. Национальный — предусматривает четыре категории: «Личность», «НКО и проекты», «Компании» и «Территория» и 12 номинаций. В рамках международного трека – два направления. Это номинации «Устойчивое будущее» (Sustainable Future) и «Помощь людям» (Human Assistance).

Церемония награждения пройдет в рамках Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, который состоится 2-5 декабря 2025 года в Москве. Ежегодно церемония награждения проходит с участием Президента России Владимира Путина, который лично вручает награды финалистам Премии.

Учредителем Премии выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Организатор – экосистема социального развития Добро.рф. Оргкомитет Премии возглавляют Первый заместитель Руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко и заместитель Председателя Правительства России Татьяна Голикова. Председателем Международной дирекции Премии является Леонид Рошаль, президент Союза медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата».