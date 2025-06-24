Участники смогут нарисовать граффити на тематической локации и попробовать себя в разных творческих профессиях на мастер-классах от студентов и педагогов техникума. К примеру, на одной из площадок желающих познакомят с основами фотографии и научат делать качественные снимки на смартфон.

Помимо этого, руководитель проектно-продюсерского центра Колледжа креативных индустрий Евгений Лисин объяснит, как творческие идеи воплотить в реальные проекты. Арт-директор гейм-студии «FEED 64» Денис Зорин расскажет о трендах в сфере гейм-арта. Завершится фестиваль выступлением рок-группы «Сломанный диван».



