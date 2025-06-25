21 день на берегу Азовского моря в детском лагере «Спутник» проведут 350 юных жителей Горловки. Поездка организована по инициативе и при финансировании шефа-региона – Кузбасса. Это уже вторая оздоровительная смена для ребят прифронтового города. Всего за это лето на Азове отдохнут от обстрелов неонацистов, поправят здоровье и весело проведут время четыре группы — 1 400 детей.

«Подобные инициативы со стороны Кузбасса являются ярким примером братской поддержки, которая так важна для жителей Горловки в настоящее время. Благодаря этой помощи, дети получают возможность набраться сил и поверить в лучшее будущее», — отмечают в администрации городского округа Горловка.

В течение смены для ребят запланировано множество интересных мероприятий: спортивные соревнования, творческие мастер-классы, конкурсы, викторины и тематические вечера. Особое внимание уделено патриотическому воспитанию и формированию активной гражданской позиции у подрастающего поколения.

С ребятами работают опытные педагоги, которые оказывают ребятам психологическую поддержку, окружают их заботой и вниманием вдали от дома, помогают адаптироваться к новым условиям. Многие дети впервые выехали за пределы Горловки и увидели море.

Программа отдыха позволит ребятам получить новые знания и навыки работы в команде, развить лидерские качества. Это вклад в будущее поколение, которое будет строить новую, сильную и процветающую страну.