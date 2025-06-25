В этом году Межрегиональный конкурс журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» пройдет в 20-й раз. К участию могут быть представлены любые материалы, либо их серия, либо спецпроекты, а также рубрики печатного, электронного и интернет-СМИ. Работы можно подавать как от имени физлица, так и от юридического. Достаточно пройти регистрацию на официальном сайте конкурса и заполнить заявку в личном кабинете.

На конкурс могут быть заявлены работы, опубликованные или вышедшие в эфир в период с 1 августа 2024 года по 15 июля 2025 года. В конкурсе не могут принимать участие СМИ или материалы СМИ политической, отраслевой или ведомственной направленности.

Срок окончания приема заявок – 15 июля 2025 года.

Всю информацию о проекте «Сибирь.ПРО» можно узнать на сайте.