Оперативный штаб Кузбасса планирует провести антитеррористические учения в южной агломерации региона. Основные мероприятия пройдут в Новокузнецке, Прокопьевске, а также в аэропорту им. Б.В. Волынова. При этом, как отметили в пресс-службе регионального правительства, работа воздушной гавани будет проходить штатно.

Отработка действий по пресечению преступлений террористической направленности пройдет с 26 по 27 июня. В них задействуют группировки сил и средств различных подразделений, включая ФСБ, МВД, Нацгвардии, ФСИН, МЧС, Следкома и проч.

Кузбассовцев предупреждают, что во время учений возможны ограничения движения автотранспорта на отдельных участках дорог.