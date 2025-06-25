На заседании Общественного совета региональной программы для участников и ветеранов СВО рассмотрели заявки кандидатов, которые прошли все отборочные этапы.

– Наши эксперты провели собеседование с ветеранами СВО, проанализировали результаты тестирования бойцов, опыт работы и их образование. Уже сейчас видно, что поток будет сильным. Учеба стартует в сентябре. Все участники получат диплом о профессиональной переподготовке «Государственное и муниципальное управление», — отметил Илья Середюк.

В пресс-службе регионального правительства напомнили, что очный этап программы «СВОи Герои. Куzбасс» предполагает участие 100 человек. На сегодня в списке утвержденных кандидатур 61боец. В том числе Герой России Алексей Асылханов из Юрги и награжденный медалью «За отвагу» и Орденом Мужества Владимир Бохолдин из Междуреченска.

На следующем заседании совета планируется утвердить оставшиеся 39 кандидатур. Еще 33 действующих бойца войдут в резерв и начнут обучение после возвращения с СВО.Фото: пресс-служба АПК