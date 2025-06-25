Впервые будущие супруги встретились в 2014 году, и Сергей сразу почувствовал: это судьба.

«Вот увидел человека и понял, что мы родные души», – вспоминает казак ту судьбоносную встречу.

Вскоре Екатерина уехала, а милый сердцу образ долгое время стоял перед глазами мужчины. Новая встреча произошла через год. Сергей твердо решил: сейчас или никогда. В тот момент его возлюбленная собиралась в поездку с подругами, но Сергей поставил вопрос ребром: «Выбирай: едешь со мной или с ними». От такого натиска девичье сердце растаяло. Екатерина ответила Сергею согласием.

С той поры в жизни пары произошло множество событий. Например, Сергей успел стать командиром третьей казачьей сотни отряда «Скиф» казачьей бригады «Терек». Да и пейзажи вокруг значительно поменялись: от тихих крымских озер до фронтовых окопов. Неизменным все это время остается одно – везде супруги идут рука об руку. Екатерина даже отправилась на фронт вслед за своим мужем.

«Она посидела один контракт дома, потом приехала ко мне и говорит: “Извиняюсь, но так не годится. Будем вместе”. Я был удивлен такому решению, потому что все-таки это не праздники, а окопы. Начал отговаривать, но увидел, что Кате нестрашно», – вспоминает Сергей.

О том, какую профессию Екатерина освоила на фронте, каково это, когда супруг еще и твой командир, и как приумножить любовь на передовой, читайте в материале.