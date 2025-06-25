На заседании подвели итоги работы за первое полугодие и наметили ближайшие планы. Илья Середюк дал задание организовать большой слет активистов Движения Первых, на котором ребята из разных территорий Кузбасса смогут обменяться лучшими наработками.



«Приезжая на территории, я вижу большое количество интереснейших мероприятий, где наша молодежь проявляет таланты. Нам эту работу с детьми надо обязательно продолжать во всех направлениях. И это может быть спорт, наука, экология, вовлечение молодежи во все актуальные вопросы», – отметил Илья Середюк.



Участники заседания подчеркнули, что Движение Первых должно быть нацелено на патриотическое воспитание детей и молодежи. Отметили участие активистов движения в проектах «Хранители истории» и «Пионеры-герои», а также в тематических медиапроектах, посвященных 80-летию Победы. Рассказали и о «Зарнице 2.0», в этой военно-спортивной игре нынче было задействовано более 65 тысяч юных кузбассовцев.

Также в центре внимания Движения Первых – укрепление традиционных семейных ценностей. Сегодня в «Солнечном туристане» стартует форум семейных сообществ «Родные-Любимые», который объединит 300 человек.

Фото: пресс-служба АПК





