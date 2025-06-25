Порядка 300 юных спортсменов съехались в Грецию, чтобы побороться за звания победителя первенства мира по подводному спорту в дисциплине «плавание в ластах». Российские юниоры соревновались с представителями 27 стран, в том числе Китая, Египта, Польши, Франции, Италии, Испании, Австрии, Германии, Японии, Финляндии, Турции, Кореи, Казахстана, Таиланда, Греции.

За сборную России выступали и два кузбасских спортсмена: Давид Акентьев из Киселевка и Дарья Козырина из Кемерова.

В результате упорной борьбы Давид смог добиться двух серебряных наград – на дистанциях 800 и 400 метров. Причем на последней результат кузбассовца превысил норматив мастера спорта международного класса. Тренирует Давида Гульнара Мустафина.

Дарья Козырина пришла четвертой на дистанции 50 метров в плавание в классических ластах. Ее тренер Олег Сбитнев.

Отметим также, что по итогам соревнований сборная России заняла первое место в общекомандном зачете.