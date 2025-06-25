Как рассказали в пресс-службе областного правительства, всего на конкурс поступило свыше 130 заявок от бюджетных организаций, муниципальных учреждений и предприятий-участников федерального проекта «Производительность труда».

В номинации «Эффективный проект» лучшим признали Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Кемерово. «Лучшую систему обучения сотрудников бережливому производству, клиентоцентричности», по мнению жюри, внедрили в новокузнецком детском саду №149. Победителем в номинации «Лучший клиентоцентричный проект» победил Клинический консультативно-диагностический центр им. И.А. Колпинского

Дипломом правительства Кузбасса за высокий уровень развития бережливого управления наградили администрацию Кемерова.

Фото: пресс-служба АПК

