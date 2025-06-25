Уникальная Цифровая лаборатория теплоэнергетики открылась в СибГИУ.

Обучение по направлению «Теплоэнергетика и теплотехника» с профилем «Цифровой инжиниринг» также появилось в вузе впервые.

Новая лаборатория создана как ресурсный центр для формирования цифровых навыков в сфере теплоэнергетики и теплотехники. Она предоставляет студентам доступ к передовым технологиям и инструментам для решения сложных инженерных задач. Здесь будут разрабатывать и осваивать модели теплотехнических процессов, нагрева металла и генерации тепловой энергии. Студенты также смогут даже использовать виртуальный тренажер оперативного персонала Западно-Сибирской ТЭЦ. Этот тренажер максимально приближен к реальным условиям работы.

В новой лаборатории будут готовить специалистов, которые готовы работать с цифровыми проектами. Занятия будут проводится с участием экспертов с производства. Проект реализован благодаря партнерству с ЕВРАЗ ЗСМК, направлен на подготовку кадров под запрос современного производства