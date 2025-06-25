Готовность ряда объектов культурного кластера в Кемерове составляет 59%. Об этом Владимиру Путину сообщил заместитель Председатель Правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе совещания, посвященном ходу создания культурно-образовательных и музейных комплексов, или иначе – культурных кластеров. В нем принял участие и губернатор Кузбасса Илья Середюк.

По словам Хуснуллина, в Кемерове завершено девять из 12 объектов.

Организован образовательный процесс в хореографической академии и в зданиях музыкальных школ, созданы условия для проживания обучающихся. В текущем году сдан многоквартирный дом для преподавателей. Строительство еще трех объектов продолджается.

«Строительная готовность объектов – более 59%», – сказал Хуснуллин.

По словам вице-премьера, введенные объекты уже стали центрами притяжения для жителей регионов и гостей из других регионов и стран, обеспечивая доступ к русской культуре и искусству.

В свою очередь Илья Середюк уточнил, что в кемеровском культурном кластере уже эксплуатируются учебные корпуса Центральной Музыкальной Школы, Московской государственной академии хореографии, Российского Государственного института сценических искусств, а также — многоквартирные дома для педагогов и сотрудников, фондохранилище. В работе остаются филиал Мариинского театра, филиал Русского музея и Кузбасский центр искусств, которые будут находиться под одной крышей.

Еще глава региона сообщил, что на сегодняшний день в введенных учебных корпусах образовательной части комплекса в Кемерове обучаются 757 человек из 25-ти регионов России и Республики Беларусь.

«Ожидаем, что по итогам приемной компании 2025 года, которая сейчас уже идет, количество студентов составит уже около 900 человек. Для работы привлечены 189 преподавателей из ведущих вузов страны», — сказал Илья Середюк.

Также губернатор добавил, что сегодня на площадке комплекса работают более 2 000 человек, решены вопросы с поставками материалов, работы идут по графику.

Напомним, что строительство четырех культурных кластеров – в Калининграде, Севастополе, Кемерове и Владивостоке было начато по поручению Владимира Путина. Проекты реализуются с 2018 года. По ряду обстоятельств строительство всех четырех культурных кластеров затянулось, наибольшая готовность на сегодняшний день – у калининградского, наименьшая – в Севастополе.