В рамках Всекузбасского патриотического проекта «Маршруты Победы», посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Юрге для школьников подготовили экскурсии по памятным местам. Сотрудники краеведческого музея проводят ребят по улицам города, названным в честь Героев Советского Союза. Дети посещают обелиск Славы, сквер имени полного кавалера ордена Славы Георгия Васильевича Басырова, Мемориальный комплекс памяти юргинцев, погибших за Родину в 1941-1945 годах. Участникам проекта рассказывают, какой вклад внесли жители города в Победу, о подвигах земляков на фронтах войны и тружеников тыла.

Учащиеся Щебзаводской школы Беловского округа, активисты Движения Первых, приняли участие в Эстафете добрых дел. Привели в порядок памятник героям Великой Отечественной войны. Это не первый субботник, который ребята провели на мемориале, инициатива уже стала доброй традицией.

В Прокопьевском округе 20 учащихся Калачевской и Каменноключевской школ побывали на профильной смене в палаточном лагере «Туристская Робинзонада. К вершинам Славы», посвященной 80-летию Победы. Ребята осваивали практические навыки выживания в природных условиях: установку палаточного лагеря, добычу воды, организацию быта в походных условиях, работу с туристским снаряжением, вязание узлов и преодоление пешеходных дистанций. Полученные знания и умения станут важным подготовительным этапом к участию в областных соревнованиях: «Школа безопасности», «Юные пожарные», «Юные спасатели».