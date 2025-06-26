В торжественном мероприятии «Здесь. Есть. Мы!» приняли участие более 500 человек. Это студенты вузов и техникумов, волонтеры и представители общественных объединений, бойцы студотрядов. Губернатор Илья Середюк в их лице поздравил кузбассовцев с предстоящим Днем молодежи.

– Здесь собрались самые активные, инициативные и целеустремленные ребята со всего региона. Мы объявили о старте конкурса «Молодежная столица Кузбасса — 2026». Для подготовки конкурсной заявки поручил ребятам пойти к главам своих муниципалитетов и записать на видео, что они придумали в качестве заманчивых предложений для молодежи, чтобы праздник на их территории состоялся ярко, — отметил глава региона.

В прошлом году Илья Середюк инициировал в регионе конкурс на звание «Молодежная столица Кузбасса». В результате народного голосования победителем стал Гурьевский округ.

На губернаторском приеме Илья Середюк вручил Благодарственным письма президента России за вклад в патриотическое воспитание молодежи и формирование экокультуры Анне Сарсацкой, председателю регионального отделения Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема», и Виктору Новоселову, председателю правления Кузбасского регионального штаба «Российские Студенческие Отряды». Кроме того, Виктор был удостоен почетного знака «Золотой знак «Кузбасс».

Директор Молодежного центра Юрги Екатерина Дятлова получила медаль «За достойное воспитание детей», а заместитель председателя комитета по спорту и молодежной политике Киселевского округа Екатерина Репнягова награждена медалью «За веру и добро». Награды и благодарности Илья Середюк вручил также школьникам, студентам, сотрудникам вузов и другим представителям молодежи, которые внесли вклад в развитие региона.

Фото: пресс-служба Правительства Кузбасса.