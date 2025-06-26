В конкурсном отборе приняло участие более 3 000 молодых людей в возрасте 14-17 лет. Более 1200 участников со всей страны успешно справились с первым творческим испытанием и прошли в финал, в их числе 26 представителей из Кемеровской области – Кузбасса.

В четвертом сезоне конкурсантам предстоит подготовить креативную публикацию о своих источниках вдохновения. По итогам второго этапа 200 победителей отправятся на обучающий интенсив в Мастерскую управления «Сенеж».

«Подав заявку, ребята уже проявили смелость и готовность пробовать новое – те качества, которые помогают добиваться успеха. У каждого участника будет возможность проявить свой уникальный талант и творческий потенциал в финале конкурса. Впереди – интересные задания, экспертная оценка, определение победителей и главный приз – образовательная программа в «Сенеже» для их дальнейшего развития. Желаю ребятам не бояться экспериментировать, искать интересные решения и делиться своими знаниями в полной мере. А проект «Другое Дело» – пространство, где ваши старания становятся реальными возможностями. Главное – верьте в себя, а мы верим в вас. Вперед, к победе!» – обратился к финалистам первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

Кемеровскую область – Кузбасс в финальных испытаниях спецпроекта «Всегда готов!» проекта «Другое Дело» президентской платформы «Россия – страна возможностей» представят 26 участников.

Финальный конкурсный этап – творческое задание. Участникам из Кемеровской области – Кузбасса предстоит подготовить креативную публикацию с девятью графическими изображениями на тему «Мои источники вдохновения». Каждое изображение посвящено своей тематике. Конкурсантам предлагается рассказать об исторической личности и герое нашего времени, которые вдохновляют; поделиться идеями, мыслями и эмоциями от прочитанного произведения, кино или мультфильма; написать о необычной локации родного города или региона; рассказать о любимом музыкальном исполнителе и чем вдохновляет его творчество; выбрать цитату, которая повлияла на жизнь; а также поделиться любым другим источником вдохновения, это могут быть, например, увлечения, путешествия, проекты.

Конкурсные работы участников оценивает экспертная комиссия из числа сотрудников президентской платформы «Россия – страна возможностей» и соавторов спецпроекта: руководитель специальных проектов «Другого Дела» и соавтор «Всегда готов!» Иван Тристан, координатор спецпроектов, соавтор «Всегда готов!» и спецпроекта «Женское Дело» Елизавета Тимофеева, а также эксперты грантовых конкурсов и медиасопровождения.

Чтобы получить высокие баллы, финалистам нужно максимально полно раскрыть тематику каждого выбранного источника вдохновения, соблюсти технические требования к визуалу. Оценивается художественная составляющая и эстетика изображений, а также грамотность, оригинальность и глубина раскрытия темы на графических изображениях. Финалисты могут получить дополнительные баллы, набрав реакции в социальных сетях: количество дополнительных очков рассчитывается из количества набранных реакций.

Победители спецпроекта отправятся на недельную обучающую программу по созданию UGC-контента в новый корпус Мастерской управления «Сенеж» города Солнечногорск. Их ждет насыщенная программа под чутким руководством наставников «Другого Дела»: творческие студии, развлекательные шоу, интеллектуальные игры и встречи с медийными спикерами. Кроме того, все победители получат мерч спецпроекта, созданный в коллаборации с брендом Запорожец Heritage. За каждый этап ребята получат баллы «Другого Дела», которые можно обменять на призы в сервисе, а информационный партнер спецпроекта, российское интернет-издание об образовании и воспитании детей – «МЕЛ» – на своих ресурсах расскажет самые яркие истории победителей этого сезона.

Спецпроект «Всегда готов!» из года в год объединяет активных участников проекта «Другое Дело» президентской платформы «Россия – страна возможностей» со всей страны, помогает им раскрыть свои таланты, понять свои сильные стороны, вдохновиться на новые идеи и достижения в атмосфере взаимопомощи, переосмыслить и взглянуть на все под новым углом, а также найти тех, кто разделяет такие же ценности.