Комсомольский сквер в Новокузнецке решили сохранить

Неделю назад в Комсомольском сквере на улице Тольятти начали вырубать деревья под стройплощадку, чем возмутили новокузнечан. Местные власти стали искать компромисс, обсуждая ситуацию с активистами из числа разгневанных жителей. Губернатор Кузбасса прибыл в Новокузнецк, где вместе с мэром Денисом Ильиным лично встретился с защитниками сквера.

«Мы выслушали мнение активистов, обсудили различные варианты и приняли совместное решение – нужно подыскать для строительства здания другое место. А этот зеленый уголок необходимо сохранить», – сказал Илья Середюк.

Скриншот: Илья Середюк/Telegram