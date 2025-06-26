26 июня в Гурьевске завершился региональный этап Всероссийского проекта «Вызов Первых», где ребята четырех возрастных категорий продемонстрировали свои спортивные навыки. Больше 30 команд играли в вышибалы, классики, показали свои навыки в гимнастике, прыжках через резинку и владения спортивной скакалкой. В своих возрастных категориях победу одержали команды Киселёвска и Новокузнецка.

«Благодаря спортивным мероприятиям и событиям проекта, Первые вовлекаются в занятия физической культурой, укрепляют здоровье, формируют коммуникативные навыки и лидерские качества. В этом году в 20 территориях Кузбасса состоялся муниципальный этап проекта, который позволил ребятам попробовать новые спортивные форматы» — отметила Евгения Козленко, председатель регионального отделения Движения Первых Кузбасса.

Также в этом году соревнования состоялись для специальной категории – ребят с ограниченными возможностями здоровья. Активисты боролись за первенство в региональном этапе в трёх возрастных категориях и двух нозологиях. В соревновании приняли участие ребята с нарушением опорно-двигательного аппарата и с интеллектуальными нарушениями. Ребята продемонстрировали свою спортивную подготовку в различных дисциплинах: активисты выполняли наклоны вперёд из положения сидя, прыгали в длину, играли в бочче. Победителями в своих возрастных категориях стали Первые из Кемерова, Прокопьевского и Тисульского муниципальных округов.

Всероссийский проект «Вызов Первых» традиционно проходит с 2023 года. В этом году в проекте приняли участие более 2500 человек. В рамках «Вызов Первых» каждой команде были доступны открытые тренировки по различным спортивным направлениям в онлайн-формате, вызовы в социальных сетях, регулярные спортивные состязания в своих муниципалитетах.

Организаторами проектами в Кузбассе являются Движение Первых Кузбасса, министерство образования региона, министерство физической культуры и спорта Кузбасса, Администрация Гурьевского муниципального округа, региональный Центр Спортивных Сооружений Кузбасса, Центр спортивной подготовки сборных команд Кузбасса, Спортивная школа имени Героя Советского Союза Михаила Андреевича Макарова.