В ходе изучения обращений и пожеланий граждан в части повышения доступности общественного транспорта выяснилась необходимость в дополнительной остановке в городе Кемерово.

После обсуждения идеи с жителями города было решено ввести новый остановочный пункт «КЭМЗ» для ещё одного из рейсов автобусного маршрута №120 «Кемерово – Березовский». Он будет доступен ежедневно во время рейса, отправляющегося из Кемерова в 19:40.

«Данный шаг является частью стратегии Министерства транспорта Кузбасса по улучшению транспортного обслуживания в регионе. Мы продолжаем делать нашу сеть общественного транспорта более комфортной и эффективной», – пояснили в министерстве.

Также по просьбе жителей региона были внесены изменения в автобусный маршрут №536 «Промышленная – Кемерово». С такой инициативой выступил Совет народных депутатов Промышленновского муниципального округа. Теперь, начиная с 30 июня этого года, на маршруте автобуса будет действовать ещё одна остановка – «Поликлиника». Она расположена в черте пгт Промышленная на улице Коммунистическая, д.41.

«Введение новой остановки связано с выполнением задачи полного удовлетворения спроса населения на услуги по перевозке общественным транспортом. Учитывая имеющиеся потребности граждан, Министерством транспорта Кузбасса принято решение сделать эту остановку доступной для пассажиров, что создаст более комфортные условия для их передвижения», – сообщают в ведомстве.

Минтранс также отметил, что продолжит следить за просьбами и предложениями кузбассовцев по части улучшения доступности пассажирских перевозок.