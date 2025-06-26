В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в России создаются современные условия для отдыха и прогулок, в том числе развиваются общественные пространства у воды.

«Благоустроенные парки, набережные, скверы и дворы становятся местами для прогулок, занятий спортом, отдыха с семьёй и общения. За прошедшие восемь лет в стране было реализовано множество проектов по развитию городской среды. В частности, оборудовано 1964 территории у воды – это набережные, пляжи и прибрежные зоны, которые теперь доступны для комфортного отдыха. В том числе по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды было благоустроено 190 территорий в разных регионах России», – отметил Марат Хуснуллин.

Одним из примеров благоустройства пространства у воды стала реконструкция парка «Приморский» в беловском поселке Инской. В 2020 году в рамках программы были обновлены освещение, установлены детские и спортивные площадки, скейт-площадка, велопарковка, а также сооружены амфитеатр и смотровая площадка с живописным видом на Беловское водохранилище. Парк стал доступным для маломобильных граждан, удобным для семейного досуга и местом проведения культурно-массовых мероприятий.



С 2025 года программа благоустройства вошла в новый нацпроект «Инфраструктура для жизни». До 2030 года планируется благоустроить 30 тысяч общественных территорий в стране, включая 1,6 тысячи проектов — победителей Всероссийского конкурса.