На шахте «СУЭК-Кузбасс» введена новая лава

На шахте имени А.Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс» введена в эксплуатацию лава №805 с запасами 2,9 миллиона тонн угля.

Вынимаемая мощность пласта Полысаевский-2 на участке «Благодатный» составляет 4,8 метра, марка угля «Д». Планируемая среднемесячная нагрузка на забой не менее трёхсот тысяч тонн угля.

Очистной забой оборудован 175 секциями крепи. Из них 12 секций – собственная продукция машиностроительного завода по изготовлению и ремонту горношахтного оборудования «СИБ-ДАМЕЛЬ» в городе Ленинске-Кузнецком.

Механизированная крепь СД.МК.25/55 впервые была представлена «СИБ-ДАМЕЛЬ», входящим в состав Единой сервисной компании (ЕСК) СУЭК, на XXXII Международной специализированной выставке «Уголь России и Майнинг – 2024». Разработка удостоена высшей награды – Гран-при. Экспертами было отмечено, что новинку машиностроителей отличает увеличенная несущая способность, меньший вес по сравнению с импортными аналогами, универсальность использования в различных условиях – в том числе при вынимаемой мощности пласта до 5,5 метров.

После выставки разработка успешно прошла стендовые испытания, получен соответствующий сертификат, и теперь в рамках опытно-промышленных испытаний 12 секций задействованы в отработке лавы №805 шахты имени А.Д. Рубана. В забойный комплект также вошли мощный конвейер и высокопроизводительный очистной комбайн.

Отрабатывает лаву бригада Сергея Шмальца участка №1. Этот сплочённый коллектив признавался победителем в номинации «Лучшая очистная бригада» на престижном областном конкурсе «Кузбасс – угольное сердце России», а также много раз становился лучшим в производственных соревнованиях «СУЭК-Кузбасс».

Фото: Пресс-служба АО «СУЭК-Кузбасс»

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