УК «Кузбассразрезуголь» выпустила больше 12 тыс. мальков краснокнижной нельмы в реки Сибири

Угольная компания «Кузбассразрезуголь» выпустила в реки Верхнеобского бассейна более 12 тыс. мальков нельмы, занесенной в Красную книгу Кузбасса, для сохранения популяции этого ценного вида пресноводных лососеобразных. Зарыбление экологи Компании провели на реке Обь совместно со специалистами Верхнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Нельма была выращена в естественном водоеме с использованием гидротехнических сооружений. Такой метод рыбоводные хозяйства используют для повышения выживаемости мальков, которые сначала развиваются в специальных инкубационных модулях, и только потом подросшая молодь перемещается в открытый водоем. Благодаря такому способу выращивания мальки к моменту выпуска полностью адаптированы к новым условиям обитания в сибирских реках.

«Сохранение биоразнообразия и восстановление экосистем водоемов является одним из приоритетных направлений природоохранной программы нашей Компании. За последние шесть лет УК «Кузбассразрезуголь» выпустила в реки Кузбасса и Сибири более 2 млн мальков пеляди, нельмы, муксуна и хариуса для поддержания популяции этих редких видов рыб и экологического баланса. Мероприятия по зарыблению проводятся ежегодно», – отметил директор по экологии и правому обеспечению УК «Кузбассразрезуголь» Захар Сапурин.

Примерно через 5-7 лет выпущенные в Обь мальки окрепнут, и нельма начнет нереститься, восстанавливая свою естественную популяцию в реках Сибири. Сегодня этот вид лососевых является видом рыб сокращающейся численностью. При этом нельма является самым крупным представителем семейства сиговых. В благоприятных условиях обитания может достигать до 1,5 метров в длину со средним весом до 10 кг.

Фото: Пресс-служба УК «Кузбассразрезуголь»

Реклама. АО “УК “Кузбассразрезуголь” ИНН 4205049090. Erid:2VtzqvU38y4