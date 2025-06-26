В рамках корпоративной программы АО «СУЭК-Кузбасс» по оздоровлению детей работников 1887 ребят в возрасте от 7 до 14 лет проведут летние каникулы в санаториях и детских центрах. Расходы, связанные с детским отдыхом компания берет на себя.

– Ежегодно АО «СУЭК-Кузбасс» направляет более тысячи детей работников предприятий на отдых. В приоритете места с курсами оздоровительных процедур, насыщенной развлекательной программой, активными вожатыми и возможностями для развития творческих талантов. После отдыха они возвращаются домой с положительными эмоциями, яркими впечатлениями, новыми друзьями и запасом позитивной энергии на новый учебный год, – подчеркивает начальник отдела по социальным вопросам АО «СУЭК-Кузбасс» Татьяна Акимова.

Ребята отдохнут в корпоративном санатории-профилактории МСЧ «Угольщик», расположенном в городе Полысаево, который, помимо развлекательной программы, проводит для ребят курс лечебных процедур. Также в числе полюбившихся мест отдыха – оздоровительный комплекс «Огонек» в селе Верх-Чумыш Киселевского городского округа, санаторий «Танай» в селе Ваганово Промышленновского муниципального округа, санаторий «Шахтер» в Прокопьевске, лагерь «Уголёк» в селе Драчёнино Ленинск-Кузнецкого муниципального округа. А в детском оздоровительном центре имени Володи Дубинина и детских оздоровительных лагерях «Зеленая улица» и «Чкаловец» на берегу Обского водохранилища в Новосибирской области летом отдохнет 486 детей.

В этом году любители активного отдыха вновь отправятся в парусную школу на берегу Беловского водохранилища. Здесь они научатся управлять парусным катамараном, кататься на вейкборде, стрелять из лука. А новым местом для летней оздоровительной кампании в текущем году станет «Лагерь №1», разместившийся в санаториях городов Анжеро-Судженск и Топки. Здесь для детей сотрудников СУЭК-Кузбасс будут организованы специальные творческие смены с мастер-классами, фестивалями и различными конкурсами.

Фото: Пресс-служба АО «СУЭК-Кузбасс»

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