Подведены итоги форума «Горная школа-2025»

В городе Бердск Новосибирской области состоялся XIII Молодежный научно-практический форум «Горная школа», объединивший более 90 молодых работников горнодобывающей отрасли из 7 регионов России. Серебряным призером форума стала команда АО «СУЭК-Кузбасс» – «Министерство горных дел».

Горная школа отраслевой образовательный форум, помогающий развитию личностных и профессиональных качеств перспективных представителей молодежи горнодобывающей отрасли. В числе организаторов форума фонд «Надежная смена», НП «Молодежный форум лидеров горного дела».

Основная тема этого года – «Сквозные технологии на горнодобывающем предприятии: формируя технологическое лидерство». Насыщенная программа форума состояла из образовательных, спортивных и творческих мероприятий, деловых игр, лекций и тренингов на командообразование. В формате «Диалог на равных» участники Горной школы узнали о тенденциях развития угольной отрасли.

Центральным мероприятием пятидневного форума стал кейс-чемпионат. В рамках чемпионата горняки решали основанные на производственных ситуациях задания. Они продемонстрировали свое умение критически мыслить, анализировать, работать в условиях ограниченного времени и аргументировано защищать проект перед экспертами.

По итогам всех состязаний победителем Горной школы 2025 стала команда «Регион 24» (Красноярский край). Прошлогодний чемпион команда «Министерство горных дел», представляющая СУЭК-Кузбасс в этом году стала серебряным призером.

– С каждым годом борьба за победу усиливается. Повышается уровень сложности заданий. В условиях здоровой конкуренции по-настоящему проверяются знания участников. Занимать лидирующую позицию, как и прежде, нам помогает единство командного духа и правильное распределение сил, – отмечает участник команды «Министерство горных дел» Иван Добреля.

Бронзовый призер форума – «Горняки Приморья» (Поморский край). Еще одна команда СУЭК-Кузбасс – «КУБ» (Кузнецкий угольный бассейн) – в этом году не вошла в финальную призовую тройку. Но у ребят целая россыпь специальных призов, завоеванных в спортивном мероприятии «Форт Боярд», деловой игре «Новый дивизион» и в конкурсе на лучший фотоснимок из жизни школы.

Отметим, что Молодежный научно-практический форум «Горная школа» с 2018 года проходит в рамках общероссийского перечня молодежных мероприятий, направленных на популяризацию топливно-энергетического комплекса, энергосбережения и инженерно-технического образования, который реализуют совместно Минэнерго России, Росмолодежь, Минобрнауки, Минпросвещения и Президентская платформа «Россия – страна возможностей».