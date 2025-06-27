Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев находится в Красноярске с рабочей поездкой. Он совместно с заместителем руководителя Администрации президента России Магомедсаламом Магомедовым провел семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти субъектов РФ по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года».

В текущем году действие документа завершается. В рамках семинара-совещания предстоит выработать дополнительные меры, необходимые для повышения результативности нашей совместной деятельности, нацеленной на укрепление единства, обеспечение общественно-политической стабильности, профилактику экстремизма и иных угроз, открывая заседание, отметил Анатолий Серышев. По данным всероссийской переписи, проведённой в 2020 году, в 10 субъектах Сибирского федерального округа проживает более 170 этносов.

По словам полпреда, в последние годы была проведена масштабная целенаправленная работа, которая позволила выстроить систему реализации национальной политики в стране.

«Закрепленные в Стратегии подходы прошли проверку временем, доказали свою эффективность, в том числе в условиях непростых испытаний, с которыми Россия столкнулась в последние годы», – считает полномочный представитель.

Он подчеркнул, что преемственность подходов сохранится. В настоящее время, подготовлен проект Стратегии государственной национальной политики до 2036 года, в котором сохранены базовые положения действующего документа.

Ключевая цель государственной национальной политики на предстоящий период – укрепление единства многонационального народа России при сохранении этнокультурного и языкового многообразия, акцентировал внимание Анатолий Серышев. По его мнению, особая роль в решении поставленных задач принадлежит региональным органам власти. В рамках семинара-совещания о наиболее удачных практиках, реализуемых на территории Сибирского федерального округа, рассказали представители органов исполнительной власти Республики Алтай и Республики Хакасии, Красноярского края, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Томской областей.

Вместе с тем, в Год защитника Отечества и год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне продолжаются демонстративные попытки недружественных стран исказить историческую правду и память о выдающемся вкладе нашего многонационального народа в борьбу с нацизмом, подчеркнул Анатолий Серышев. На фоне наших успехов в зоне проведения специальной военной операции не прекращаются попытки извне по раскачиванию внутриполитической ситуации в стране.

Полпред обозначил ключевые приоритеты государства в сфере национальной политики: укрепление общероссийской гражданской идентичности на основе объединяющей роли традиционных духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей; сохранение и поддержка этнокультурного и языкового многообразия России; обеспечение межнационального и межрелигиозного согласия, противодействие экстремизму и возникновению этноконфессиональных конфликтов. Особое внимание планируется уделить вопросам социальной и культурной адаптации мигрантов.

Для достижения поставленных целей необходимо повысить эффективность межведомственной координации и взаимодействия органов публичной власти всех уровней, уверен Анатолий Серышев. Принципиально важно укреплять и взаимодействие органов власти с институтами гражданского общества, отметил он и добавил, что в Сибири продолжает развиваться практика государственной поддержки общественных инициатив и реализации социально значимых проектов. Так, в 2024 году за счет средств региональных бюджетов получили поддержку более 100 социально значимых проектов.

Государственная поддержка в виде грантов и субсидий остается важным стимулом реализации общественных инициатив, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, убежден полпред. В прошедшем году в Сибири проводились значимые межрегиональные и региональные мероприятия, призванные укрепить этноконфессиональное единство. Наиболее заметными из них стали: XII Всероссийский фестиваль традиционной культуры «День России на Бирюзовой Катуни» в Алтайском крае, IV международный шахтерский Сабантуй в Кемеровской области, Межрегиональный этнокультурный Форум «Сибирь многоликая: диалоги культур и поколений» в Новосибирской области и II Международный Иртышский Сабантуй в Омской области.

Речь также шла о поддержке коренных малочисленных народов. В субъектах Федерации округа проживают представители 17 таких этносов – более 49 тысяч человек, по данным Всероссийской переписи населения от 2020 года. В мае Правительством России утверждена Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов на период до 2036 года, напомнил Анатолий Серышев.

«Органам публичной власти необходимо руководствоваться ее положениями при разработке и реализации региональных и муниципальных программ», – добавил он.

Пользуясь случаем, полпред поздравил Александра Новьюхова с избранием президентом Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

Полномочный представитель отметил, что в ходе семинара-совещания были подведены итоги работы по реализации государственной национальной политики.

«Формат ежегодных окружных семинаров-совещаний полезен, он положительно себя зарекомендовал. Регионы обмениваются лучшими практиками, которые потом можно тиражировать на весь округ», – резюмировал он.

Также состоялась четырехсторонняя рабочая встреча. Анатолий Серышев, Магомедсалам Магомедов, Михаил Котюков и Игорь Баринов обсудили актуальные вопросы межнациональных и межконфессиональных отношений в Сибири.