6 июля на площадке национального центра «Россия» соберутся более тысячи активистов со всей страны на форуме Народного фронта, приуроченном к третьей годовщине работы под девизом «Всё для Победы!».

Участниками форума станут волонтеры со всей страны, военкоры, артисты и известные люди, изобретатели и производители инновационных изделий для бойцов, медики, ветераны СВО, сотрудники корпораций, которые внесли большой вклад в поддержку гуманитарной миссии Народного фронта.

– Самое главное – это, конечно, слова наших парней, которые присылают нам не просто благодарности, а передают, например, бронежилеты, в которых застряли осколки и которые спасли чьи-то жизни. Параллельно растёт количество людей, которые нам помогают, которые постоянно участвуют в сборах Народного фронта. И это, конечно, самое дорогое, что у нас есть. Очень хочется передать слова благодарности от бойцов именно им. Спасибо всем тем миллионам людей, которые продолжают помогать нашим парням, – сказал руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

За каждым переведённым рублём в проекте – чья-то личная история, чьё-то внутреннее решение не остаться в стороне. Среди миллионов неравнодушных граждан рабочие, учителя, пенсионеры, врачи, специалисты IT-сферы и предприниматели. Каждый из них внёс свою лепту.

Из Мурманской области на фронт поступила помощь от Зинаиды Иноземцевой. Ей 85 лет, она пережила концлагерь, потерю родителей, жизнь в детдоме. Несмотря на такую трагичную судьбу, Зинаида Ивановна всю жизнь старалась помогать другим. И когда в стране началась специальная военная операция, она передала 40 тысяч рублей через Народный фронт для помощи бойцам.

А в Орловской области бабушка Лидия каждую ночь вяжет игрушки – не просто мягкие фигурки, а настоящие обереги для солдат. Она увидела в новостях, как солдаты носят такие талисманы, и решила связать их сама. В каждую игрушку она вплетает красную нить – по старинному поверью, чтобы беда обходила стороной.

– Я верю, что мои чебурашки и цыплята приносят тепло и надежду тем, кто их носит. Это мой способ быть рядом с нашими ребятами и защищать их по-своему, – поделилась бабушка Лидия из Орловской области.

Также в рамках исполнения поручений Президента Минпромторг России организовывает закупку крупных партий автомобилей для нужд бойцов СВО. Машины оснащаются дополнительным оборудованием, и Народный фронт передает их в российские войска. За три года были переданы тысячи единиц техники – УАЗы, “Нивы”, другие марки автомобилей и мототехники.

Народный фронт помогает бойцам не только с техникой, но и с запчастями к ней. В условиях боевых действий в подразделениях нагрузка на технику максимальная, что приводит к поломкам, которые необходимо оперативно устранять. Недавно был доставлен карданный вал для разведчиков, выполняющих задачи на запорожском направлении.

Особое внимание Народный фронт уделяет поддержке военных медиков, которые ежедневно спасают жизни на передовой. Им часто приходится работать в прямо под огнём. Украинские формирования целенаправленно охотятся за медицинскими группами, наносят удары по пунктам эвакуации и полевым госпиталям, пытаясь лишить наших бойцов своевременной помощи. Благодаря поддержке неравнодушных граждан Народный фронт под девизом “Всё для Победы!” постоянно передаёт на ЛБС технику, оснащение и расходные материалы для медицинских подразделений. Перед отправкой вся техника проходит тестирование и доработку по запросам самих медиков, чтобы соответствовать реальным условиям боевой работы. В распоряжение военных врачей передаются квадроциклы, мотоциклы, прицепы для мототехники, эвакуационные автомобили, катера, роботизированные платформы, медицинские тележки, носилки, волокуши, перевязочные рюкзаки, турникеты, средства для остановки кровотечений, медикаменты и портативное медицинское оборудование. Всё это позволяет медикам добираться до раненых даже в самых сложных условиях, оказывать помощь в блиндажных госпиталях и спасать жизни там, где каждая минута на счету.