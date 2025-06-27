Кемеровская область вошла в число победителей Всероссийского конкурса программ комплексного развития молодежной политики в регионах России. Благодаря этому регион получил 80,7 млн рублей на реализацию программ для молодёжи.

Эти средства будут направлены на проведение образовательной программы для специалистов сферы молодежной политики и руководителей организаций, сетевых мероприятий в муниципалитетах, создание сервиса «Кузбасс молодых» и проведение Всероссийского молодежного форума «Шерегеш». Ожидаемый охват мероприятий программы составит не менее 400 000 человек.

Также в Гурьевске запланировано открытие нового молодежного центра, который станет точкой притяжения для молодежи юго-западной части региона.

Конкурс проводился в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».