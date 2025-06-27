В течение двух лет специалисты Научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний (НИИ КПССЗ) занимались обучением искусственного интеллекта (ИИ) распознаванию нестабильных атеросклеротических бляшек.

Например, если раньше анализ одного внутрисосудистого исследования занимал у врача-эксперта до 30 минут, то теперь система обрабатывает изображения менее чем за 400 миллисекунд (0,4 секунды).

«Внедрение искусственного интеллекта в повседневную клиническую практику открывает перед нами большие перспективы. С помощью ИИ мы можем гораздо быстрее диагностировать и предотвращать разрыв нестабильных бляшек в сосудах сердца, что может привести к инфаркту миокарда. Своевременная терапия снижает риск неблагоприятных событий для пациента, а внедрение новой системы позволит предотвратить развитие инфарктов», — отметил Никита Кочергин, кандидат медицинских наук и руководитель проекта.

Разработкой проекта занимались специалисты лаборатории тканевой инженерии и внутрисосудистой визуализации. Они провели исследования по созданию автоматизированной системы анализа изображений томографии с использованием современных нейронных сетей, что позволило достичь высокой эффективности.

Результаты проекта кузбасских учёных-кардиологов были представлены в высокорейтинговых российских журналах и на крупных международных конференциях. Проект финансируется за счёт гранта Российского научного фонда, который учёные НИИ КПССЗ получили за победу в конкурсе «Проведение исследований научными группами под руководством молодых учёных» Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими учёными, включая молодых исследователей.