Во время рабочего визита в Междуреченске губернатор Кемеровской области Илья Середюк посетил строительство новой школы. Как отметили в пресс-службе областного правительства, в настоящий момент объект готов на 49%. Глава региона поручил ускорить темпы строительства.

Сейчас ведётся устройство входных групп, фасада, крыши и монтаж внутренних и внешних инженерных систем.

Новая школа будет рассчитана на 400 мест. Помимо учебных кабинетов здесь будут обустроены актовый зал, библиотека и читальный зал, студия робототехники, игровая для продленного дня со спальней, медблок, столовую на 100 мест, спортзал и студия хореографии. Строительство ведётся по региональной программе «Развитие системы образования Кузбасса».