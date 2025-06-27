Сегодня, 27 июня, Междуреченск празднует свой 70-летний юбилей. Губернатор Кузбасса Илья Середюк поздравил жителей города с этим праздником. Отдельное внимание он уделил ветеранам Великой Отечественной войны, участникам СВО, угольщикам, педагогам и участникам молодежных движений.

— Вы — элита города. Со многими из вас знаком, неоднократно встречались на областных мероприятиях. Вы прославили Кузбасс и Междуреченск не только на всю страну, но и далеко за ее пределами. Уникальный кокс, который добывают здесь, на шахтах города, известен в 89 странах мира. Хочу поблагодарить вас за вклад в развитие города и региона. Уверен, что вместе мы и дальше сможем эффективно работать, справляться со всеми поставленными задачами, — сказал Илья Середюк.