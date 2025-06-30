Полномочный представитель провел рабочую встречу с первым заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Сергеем Кириенко и губернатором Омской области Виталием Хоценко. Обсуждались вопросы реализации социальных и культурных проектов в регионе. В частности, арт-фестиваля «Омск – ты просто космос», благодаря которому микрорайон «Модерн» украсили десятки муралов, созданных художниками со всего мира. Как сообщил глава региона, на 2026 год, который Омск проведет в статусе культурной столицы России, запланировано более 150 масштабных мероприятий. В том числе, фестиваль «Гордость России: история на омских фасадах».

Виталий Хоценко поблагодарил полпреда за личное участие в объединении регионов Сибири при голосовании за право стать молодёжной столицей страны. Полученный статус позволил организовать многочисленные мероприятия, которые пройдут в течение всего года. В праздничный день для жителей и гостей города проходят творческие мастер-классы, образовательные сессии, спортивные активности, работают интерактивные и историко-культурные площадки.

В рамках трехсторонней встречи также обсуждалась поддержка кадрового конкурса «ПРОдвижение» и программы для ветеранов и действующих участников специальной военной операции «ПРОдвижение ГЕРОЕВ».

В ходе рабочей поездки Анатолий Серышев посетил оборонные предприятия региона, провёл рабочие встречи с их руководителями. Обсуждались актуальные вопросы содействия исполнению государственного оборонного заказа, в том числе кадровые программы и реализация инвестиционных проектов на предприятиях ОПК. По словам полпреда, необходимо на системной основе оказывать поддержку предприятиям отрасли, поскольку они вносят значительный вклад в обеспечение безопасности государства и достижение технологического суверенитета.