В этом году планируют привести в нормативное состояние порядка 3,2 тыс. км региональных и межмуниципальных дорог , входящих в так называемую опорную сеть — ключевой транспортный каркас России, обеспечивающий связь между крупными городами, промышленными центрами и государственными границами.



Как отметил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, задача на ближайшие годы — увеличить охват населения качественными дорогами.

«К 2030 году доля автомобильных дорог опорной сети в нормативном состоянии должна составить не менее 85%, а в зоне этой сети будут находиться около 120 миллионов человек. Это позволит повысить качество жизни граждан за счёт комфортной и безопасной транспортировки», – сказал Марат Хуснуллин.

Кузбасс также активно участвует в обновлении региональной дорожной сети. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в этом году отремонтируют 70 км автодорог.



Ремонтные работы запланированы на трассе Панфилово — Крапивинский, на автодороге Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга, Томск — Мариинск и других. Завершен ремонт на участке автомобильной дороги Алтай — Кузбасс. В летний период эта дорога пользуется большим спросом среди автопутешественников.



Также в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» приведут к нормативному состоянию 1100 погонных метров искусственных сооружений. Например, в Кемерове по нацпроекту проводится второй этап капитального ремонта Кузбасского моста. Работы идут по графику.