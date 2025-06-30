Промышленный тур на Кедровский разрез угольной компании «Кузбассразрезуголь» второй год подряд признан «Лучшей экскурсией на действующее производство» в Кемеровской области. Итоги регионального конкурса VISIT KUZBASS 2025 были подведены на Международном научно-популярном фестивале «Динотерра».

В 2024 году экскурсию «Сила угля Кузбасса» на Кедровском угольном разрезе посетили 1500 человек. С начала текущего года угольное предприятие приняло почти 700 гостей из России и зарубежных стран. На карте промышленного туризма разреза отметились гости из Испании, Тайланда, Белоруссии.

«Кедровский угольный разрез по праву считается визитной карточкой кузбасской угледобычи. Близость к областному центру и развитая туристическая инфраструктура традиционно делают наш маршрут привлекательным для туристов. Следуя принципу открытости деятельности, Компания готова показать гостям региона современный профиль угледобычи – цифровой, технологичной, с комфортными и безопасными условиями труда», – отметила директор по связям с общественностью и коммуникациям УК «Кузбассразрезуголь» Мария Пименова.

«Кузбассразрезуголь» реализует программу промтуризма с 2021 года. За это время ежегодный туристический поток вырос почти в 5 раз. В 2024 году угольная компания вошла в ТОП-10 рейтинга самых открытых предприятий России, реализующих программы промышленного туризма, а также одержала победу в XI Всероссийской туристической премии «Маршрут года».