Губернатор Илья Середюк открыл рабочую неделю с аппаратного совещания правительства Кузбасса. С начала 2025 года новокузнецкие предприятия вложили 2 млрд рублей в модернизацию производств.

Отмечено, что особое внимание уделяется золотодобывающим предприятиям. С апреля минприроды Кузбасса провело 10 выездных проверок. Установлено множество нарушений природоохранных требований. Два предприятия были приостановлены на 90 дней по решению суда. Работа ведется в сотрудничестве с правоохранительными органами и общественниками.

Продолжается реализация федерального проекта «Чистый воздух» в Новокузнецке. В 2024 году удалось снизить общий объем выбросов загрязняющих веществ на 12,4%, а опасных загрязняющих веществ — на 33,6%.