Губернатор Илья Середюк начал рабочую неделю с аппаратного совещания правительства Кузбасса. Он отдельно выделил организаторов фестиваля «Динотерра», который за три дня посетили 56 тысяч человек.

Губернатор отметил, что все больше гостей приезжают на фестиваль с палатками. Даже несмотря на то, что в прошлом году добавили около 300 дополнительных мест, их раскупили до начала мероприятия.

Середюк поручил организаторам учесть растущую популярность фестиваля и увеличить количество мест под палатки в следующем году.