На аппаратном совещании правительства Кузбасса подвели итоги посевной кампании 2025 года. Площадь посевов составила 919 тысяч гектаров, что на 7,4 тысячи гектаров больше запланированного.

Сейчас аграрии проводят обработку полей от вредителей и борьбу с сорняками. Также занимаются заготовкой кормов для животных на зиму, подготовкой земли к осеннему посеву озимых культур.

Уборка озимых запланирована на начало августа, яровых — на третью декаду августа.

По данным регионального Минсельхоза, площадь посевов зерновых и зернобобовых культур составила 529,8 тысячи гектаров, технических культур — 232,9 тысячи гектаров, картофеля и овощей — 8,3 тысячи гектаров, кормовых культур — 147,9 тысячи гектаров.