Губернатор Кузбасса Илья Середюк встретился с новым гендиректором ПАО «Россети Сибирь» Антоном Дьячковым.

Они обсудили ключевые направления взаимодействия. Главная задача — повысить надежность электроснабжения региона. Речь идет не только о южных территориях, где износ сетей давно стал проблемой, но и о севере. Глава региона уточнил, что переменчивая погода показывает слабые места в инфраструктуре, их нужно устранить в первую очередь.

В этом году «Россети Сибирь» выделят 817 млн рублей на модернизацию электросетевого комплекса Кузбасса. Деньги пойдут на: расчистку трасс линий электропередач, замену опор и проводов, ремонт силового оборудования, восстановление подстанций и трансформаторов.

Эти меры помогут сделать энергетическую инфраструктуру региона устойчивой к сюрпризам погоды.