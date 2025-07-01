Свыше сотни добровольцев из Новосибирска, Томска, Красноярска и Кузбасса совместно с отрядами МЧС, МВД и медиками около деревни Тебеньки Кемеровского округа отрабатывали координацию в условиях, максимально приближенных к настоящей поисковой операции. Новичков научили пользоваться компасом, навигатором и рацией. На теоретических занятиях курсанты прослушали лекции по организации поискового штаба, следопытству и использованию беспилотников. Основы первой помощи и эвакуации найденных людей также вошли в программу обучения.

Отметим, что о проведении поисковых учений губернатор Кузбасса Илья Середюк договорился на встрече с членами отряда «ЛизаАлерт» в апреле этого года.

Фото: пресс-служба АПК