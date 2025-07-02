В этом году почти 37,5 тысяч кузбассовцев вошли в список участников Программы долгосрочных сбережений, а всего с начала ее действия, то есть с января прошлого года, договоры заключили 91 267 жителей региона.

– Стабильный рост числа участников Программы долгосрочных сбережений в Кузбассе — результат большой информационной работы, которая проводится в регионе для того, чтобы рассказать кузбассовцам о возможностях и преимуществах долгосрочных накоплений. Это надежный сберегательный инструмент, который помогает решать глобальные задачи — развивать экономику государства и вместе с тем улучшать финансовое благосостояние граждан. Все вложенные в программу средства, включая доход от их инвестирования, застрахованы государством на 2,8 млн рублей. Это позволяет спокойно копить и приумножать свой капитал под долгосрочные цели, — отметила заместитель министра финансов Кузбасса Вера Гончарова.

В списке преимуществ Программы долгосрочных сбережений – софинансирование государством до 36 000 рублей в год в течение 10 лет. Размер зависит от зарплаты и от размера личных взносов гражданина. Минимально для получения софинансирования надо внести 2 000 рублей в год, максимальная сумма не ограничена. При этом участники программы могут рассчитывать на налоговый вычет.

Как пояснили в пресс-службе регионального правительства, стать участником программы просто: надо заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) из числа операторов программы. Открыть счет может любой желающий с 18 лет. Сделать это можно как на себя, так и в пользу своего ребенка, родственника или другого человека.

15 лет – это минимальный срок участия в программе. По его истечении или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин можно обратиться за выплатами. Раньше этого срока сбережения забрать можно, если деньги нужны на лечение или в случае потери кормильца. Отметим, что все деньги наследуются.

Добавим, с 2025 года Программа долгосрочных сбережений реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Узнать все подробности о ней можно на портале МоиФинансы.рф.