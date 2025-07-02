В Кемерове стартовала Вторая Межрегиональная конференция по информационной безопасности в Сибирском федеральном округе. Для участия в ней приехали более 300 специалистов. Это и эксперты российских ИТ-компаний, и разработчики программ в сфере кибербезопасности, а также представители федеральных и региональных органов власти, в частности, федеральный инспектор по Кемеровской области Игорь Усынин, депутат Госдумы Антон Горелкин, заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Алексей Иванов, заместитель руководителя Ростехнадзора Станислав Корчивой, руководитель Национального форума информационной безопасности «ИНФОФОРУМ» Александр Жуков.

Выступая на пленарном заседании, губернатор Кузбасса отметил, что форум – это очень значимая платформа для обмена передовым опытом в сфере информационной безопасности.

«Сегодня цифровые продукты и сервисы стали практически незаменимой частью нашей повседневной жизни. Но все мы понимаем, что в условиях непростой политической ситуации, в условиях кибервойны, цифровая трансформация сопряжена с возрастающими рисками информационных угроз, ростом кибератак. Важно общими усилиями обеспечивать безопасное цифровое пространство для наших людей. Президент России Владимир Владимирович Путин подчеркивает необходимость широкого использования квантовых технологий для создания защищенных информационных систем будущего. Важно на нашей конференции уделить внимание этой теме. У нас в Кузбассе уже есть наработки, уверен, другие регионы также поделятся сегодня своим опытом», — сказал Илья Середюк.

По словам главы региона, в Кузбассе в 2022 году создан региональный Центр обработки данных. Он позволяет хранить большой объем данных, обеспечивает важные сервисы для жителей и помогает отражать кибератаки. Илья Середюк также отметил, что цифровые технологии применяются в различных сферах, в том числе в медицине, угольной отрасли, металлургии, транспорте, а для оперативной отработки обращений жителей используется платформа «Кузбасс Онлайн».

Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, в рамках «Инфофорума – Кузбасс» развернулась выставка, где представлены новейшие отечественные цифровые разработки. Запланированы в ходе конференции заседания, профильные секции, а также практические киберучения на первом в России некоммерческом киберполигоне.

Фото: пресс-служба АПК