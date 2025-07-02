В Кемерове проходит ежегодный конкурс «Любимому городу — красивый дом и двор». Он посвящен 80-летию Победы и Году защитника Отечества. Заявки принимают до 18 июля, а победителей назовут в августе. В прошлом году одним из лучших стал дом №75 по пр. Октябрьскому, где жители устроили пруд, высадили различные деревья и кустарники, в том числе айву, миндаль, и даже розы с гортензиями.

«Одна пожилая пара из соседнего дома принесла четыре дубочка, они у нас прижились. А супруги с тех пор приходят, сидят на лавочке и любуются своими деревьями. Теперь территория радует своих жильцов, которые уверены, что красота нашего города начинается с палисадника своего дома, с цветущей клумбы у подъезда и зеленого балкона», — рассказала председатель домового комитета Татьяна Рысева.

А в Сквере искусств прошел IV межрайонный туристический слет активистов ТОС Кемерово «Город мечты». Команды из семи районов города представили макет одной из достопримечательностей своей территории, а затем на «Полосе препятствий» они разжигали костры, определяли азимут и отвечали на вопросы викторины о родном городе.

Большой праздник двора, организованный председателем Совета многоквартирного дома №6а по проезду Комсомольскому Ильясом Саттаровым, прошел в жилом районе Кедровка в Кемерове. Спортсмены клуба «Гибрид» провели показательные выступления и мастер-класс по карате. Выступили творческие коллективы.

А в поселке Чувашка в Мысках в центре шорского языка и культуры «Эне-Таг» состоялся шорский праздник благопожелания «Томазак-Пайрам». Приехали на него и делегации из других населенных пунктов Кузбасса. После обряда задабривания духов каждая территория представила свою визитную карточку. Всех угощали национальными блюдами и рассказывали об истории шорского народа. Самые сильные и ловкие поучаствовали в борьбе «Куреш», в перетягивании каната, в стрельбе из лука по мишеням и в метании камня.

Фото: пресс-служба АПК