Прямая линия с губернатором Кузбасса: жители задали более 200 вопросов

Сегодня в Кемеровской области проходит прямая линия с губернатором Кузбасса Ильёй Середюком. Формат диалога с жителями стал важной площадкой для открытого обсуждения насущных проблем региона. С момента начала трансляции поступило уже более 230 обращений.

«В общей сложности 200+ вопросов, там по счётчику больше, потому что идут уже ответы на них, где-то порядка 230 вопросов. Основные темы — это жилищно-коммунальное хозяйство, это дороги, это работа общественного транспорта, это благоустройство и меры поддержки», — отметил Илья Середюк.

По словам главы региона, значительная часть обращений касается состояния многоквартирных домов, тарифов на услуги ЖКХ, сроков ремонта подъездов и качества водоснабжения. Жители также активно интересуются темпами дорожных ремонтов, безопасностью на трассах и улучшением автобусных маршрутов в отдалённые районы.

Губернатор подчеркнул, что работа с обращениями не ограничится рамками эфира — каждый вопрос будет зафиксирован и передан в профильные ведомства.