Прямая линия с губернатором Кузбасса: Междуреченск под особым вниманием региональных властей

В рамках прямой линии с жителями Кузбасса губернатор Илья Середюк сделал акцент на благоустройстве Междуреченска. Его недавняя поездка в город выявила целый ряд недочётов, которые, по словам главы региона, «бросались в глаза».

«Я был неприятно удивлён, потому что город не должным образом был подготовлен к своему 70-летнему юбилею. По всем улицам, которые я проезжал, было видно, что были какие-то хозяйские недоработки… Поэтому на следующей неделе планирую провести проверку, направлю туда своих специалистов, помощников, чтобы они оценили, что сделано за этот период», — заявил Илья Середюк.

Губернатор напомнил, что после выездного обхода был установлен срок в 10 дней для мобилизации всех городских служб и ресурсных компаний. За это время необходимо было провести окос травы, привести в порядок крыльца и фасады коммерческих объектов, навести санитарный порядок на улицах и устранить визуальные дефекты. Он подчеркнул, что при отсутствии положительных изменений будут сделаны соответствующие организационные выводы.