Сегодня во время прямого эфира губернатору Кузбасса поступил вопрос от жительницы новокузнецка, которая сообщила, что три года как провела в доме все необходимое оборудование, а газа все не получила.

Илья Середюк обратился к новокузнецким властям с вопросом: это точечная ситуация или эта она носит системный характер? Он потребовал к концу недели, к своему визиту в южную столицу Кузбасса, подготовить отчет о том, как проходит газификация.

– Мы вместе бьемся по программе «Чистый воздух», где одно из мероприятий – это газификация домов частного сектора, уход от печного отопления, когда сжигают в печках уголь не всегда хорошего качества, в том числе и бытовые отходы, и все это имеет прямой выхлоп в нижние слои атмосферы, что недопустимо для Новокузнецка и для других городов тоже. Отдельно в Новокузнецке проработаем это, – подытожил глава региона.

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