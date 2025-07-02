Губернатор в прямом эфире: объяснил, почему Кузбасс переживает финансовый спад

На прямой линии с жителями Кузбасса губернатору Илье Середюку был задан резонансный вопрос о финансовом состоянии региона. Глава области откровенно рассказал о текущих трудностях, подчеркнув, что проблемы связаны со снижением налоговых поступлений от экспортно-ориентированных предприятий, в первую очередь — угольной отрасли.

«С финансированием сложная ситуация, я неоднократно об этом говорил. Она связана с недопоступлением налогов от работы угольных и других предприятий, которые работают в экспортном направлении. Цена на мировых рынках продукции которых понизилась, плюс курсовая разница сегодня не даёт нормально дышать предприятиям… И соответственно нет достаточных поступлений по налогу на прибыль — это основной источник, который мы имеем в областном бюджете. Поэтому с финансированием не всё хорошо», — отметил губернатор.

Особое внимание участники диалога уделили вопросам задержек социальных выплат. Один из жителей пожаловался на отсутствие материальной поддержки для малообеспеченных и многодетных семей на протяжении трёх месяцев. В ответ губернатор подчеркнул, что все социальные обязательства региона являются защищёнными и исполняются в приоритетном порядке.

«Есть выплаты, которые не подлежат ни секвестру, ни какой-либо отсрочке. Это наши святые обязанности. Всё, что касается выплат из областного бюджета — мы финансируем это в первую очередь… Всё, что связано с социальным обеспечением, особенно малообеспеченных и многодетных семей — это выполняется день в день», — заявил Середюк, поручив детально разобраться в конкретном случае.

Прямая линия транслируется в прямом эфире на региональных платформах. Вопросы, поступившие от граждан, фиксируются и берутся под контроль администрации.