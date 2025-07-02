Жители Юрги сообщили в соцсетях главе региона, что в городском ЗАГСе несколько месяцев не проводят торжественные регистрации, так как обрушился потолок. Илья Середюк, отвечая, отметил, что в курсе ситуации, и она не совсем такая.

Он тут же связался по телефону с Яной Полищук, которая является руководителем ЗАГС Кузбасса. Она рассказала, что обрушений никаких не было. В апреле была течь кровли, и зал регистрации имеет неэстетичный вид. Торжества на сегодня все проводятся в фойе.

Илья Середюк заявил, что надо сделать не просто косметический ремонт, а провести реконструкцию кровли. Стоимость уже подсчитана. Выполнить работы должны до конца года.